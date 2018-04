Baby-gang all’assalto dei tassisti. L'allarme: "Sono tutti vestiti di nero"

«Li ho fatti salire in piazza Esedra per portarli all’Eur. Hanno preso una cosa dentro a una cassetta della posta in viale Amsterdam, poi mi hanno detto che dovevano passare a Corviale, in largo Tabacchi. Erano tre di Velletri, uno di Ciampino, l’altro di Corviale. Dovevano andare all’aeroporto di Ciampino, dove quello che abita lì sarebbe sceso e gli altri di Velletri avrebbero preso un pullman. Mi sono fermato in piazza Enrico Fermi, mi sono fatto pagare perché a Corviale non li avrei portati, gli ho detto che avrebbero dovuto avvisarmi per tempo. Il più tranquillo mi ha pagato i 30 euro della corsa, e nel frattempo un complice che mi infastidiva davanti ad altri tassisti fermi al parcheggio mi ha sfilato il portafogli».

Stefano, rapinato all’alba di ieri da un gruppo di sei ragazzini caricati sul taxi Van 6645, è ancora in ospedale con i poliziotti mentre racconta a un collega il colpo appena subito. Ha preso un pugno sul naso da uno della baby gang che prima lo ha pagato e poi, sceso dall’auto, lo ha tramortito con un diretto al volto mentre un complice lo derubava dell’incasso di una notte di lavoro, 220 euro. «Quando un altro tassista fermo al parcheggio mi ha avvisato che mi avevano rubato il portafogli, li ho rincorsi e sono riuscito a bloccarne due - spiega ancora dolorante - La gente del quartiere è intervenuta, sentito il trambusto, e le volanti chiamate da loro hanno fermato i due già bloccati e altri due che erano fuggiti. Ne mancano ora altri due, ma di uno di quelli ricercati (con il mio portafogli) gli agenti hanno il documento, trovato in tasca a uno dei quattro in commissariato»...

