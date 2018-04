Roma, arrestata rom specialista del borseggio

Doveva scontare quasi sette anni di galera. Una condanna che finora la «specialista del borseggio», autrice di numerosi furti consumati tra il 2010 e l’anno scorso a Roma e a Milano, aveva evitato. Ma la ventiquattrenne senza fissa dimora è stata fermata per un controllo in via Cristoforo Colombo. I carabinieri del Nucleo Radiomobile l'hanno trovata a bordo di un'autovettura con targa croata, insieme ad un ventinovenne nomade, domiciliato presso il campo di via Pontina. Da successivi accertamenti alla banca dati delle forze dell'ordine, la donna è risultata colpita da un provvedimento di esecuzione di pena, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano-Ufficio Esecuzioni Penali. Dopo l’arresto è stata accompagnata nel carcere di Rebibbia.

Mezzi pubblici, metropolitane, piazze e complessi monumentali, meta di turisti sono stati i punti chiave dell’offensiva messa in campo dai carabinieri del Comando Provinciale per contrastare il fenomeno dei borseggi. I controlli hanno consentito di arrestare 12 persone. Tra questi la «manolesta» di 24 anni. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia San Pietro hanno arrestato 3 cittadini cubani, di 22, 24 e 25 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti, sorpresi a bordo del tram Atac, Linea 8, mentre tentavano di rubare il portafogli a una 54enne della provincia di Crotone, dopo averla circondata. Gli stessi militari, in via Carlo Cattaneo, hanno arrestato anche un 33enne algerino, bloccato subito dopo aver rubato il portafogli e lo smartphone ad un turista cinese di 28 anni.

Invece, i carabinieri della Stazione Quirinale hanno bloccato due nomadi, di 20 e 21 anni, entrambe senza fissa dimora e già note alle forze dell’ordine, che, all’interno del complesso monumentale del Pantheon, avevano asportato il portafogli a una 37enne, turista francese. A bordo dell’autobus della linea 87, all’altezza della fermata dell’Ara Coeli, i carabinieri della Stazione Roma Via Vittorio Veneto hanno arrestato una 56enne, romana, disoccupata e già nota alle forze dell’ordine, subito dopo aver alleggerito del portafogli un turista Coreano. Poco dopo gli stessi Carabinieri, a Largo di Torre Argentina, hanno arrestato un 61enne, albanese, senza occupazione e con precedenti. L’uomo vecchia conoscenza dei militari, poiché arrestato altre volte per analoghi episodi, è stato pedinato, mentre si aggirava tra la folla di turisti, e bloccato in flagranza mentre "sfilava" il portafogli dalle tasche dei pantaloni, di un 40enne. Inoltre, i carabinieri della StazioneSan Lorenzo in Lucina hanno arrestato due cittadini peruviani, di 22 e 26 anni, senza fissa dimora e con precedenti, sorpresi, a bordo autobus linea Atac 85, subito dopo aver asportato con destrezza lo smart-phone ad un turista 70enne, di Bari. Tutta la refurtiva è stata recuperata dai Carabinieri e riconsegnata alle vittime. I borseggiatori sono stati trattenuti in attesa del rito direttissimo. Sono accusati di furto aggravato.