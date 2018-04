Tre autobus danneggiati. È quanto è accaduto tra le 18.30 e le 19 di ieri in zona Tor Bella Monaca. Il primo, in via Biscarra, al capolinea, dove una ragazza è scesa dall’auto lievemente ferita al braccio e il conducente si è reso conto che il vetro della porta posteriore destra era in frantumi. Nel frattempo è arrivato un responsabile dell’Atac dicendo che alle 18.30 e alle 19 alte due autobus erano stati danneggiati in via dell’Archeologia, uno al vetro della porta posteriore destra con un sassata mentre l’altro aveva riportato un vetro rotto.