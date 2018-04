Sport in famiglia al laghetto dell'Eur

L’attesa è terminata. Domani infatti Sport in Famiglia aprirà i battenti con la 7^ edizione. Appuntamento alle ore 11.30 al Laghetto dell’Eur, dove avverrà il taglio del nastro che darà il via ufficiale alla manifestazione. Ideatore dell’evento Fabio Bertolacci, delegato Regionale della Federazione Italiana Motonautica, con il sostegno dell'Associazione Cast Sub Roma 2000, e la partnership di ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane –, del presidente Claudio Barbaro ed EUR SpA con a capo Roberto Diacetti. Un evento rivolto soprattutto alle famiglie, all’insegna del divertimento con giochi, esibizioni, musica, parco avventura e con la possibilità, in primis, di praticare sport all’aria aperta e in assoluta sicurezza. Oltre alle 50 discipline presenti, Sport in Famiglia è sinonimo anche di “sociale” e “socializzazione”. Per il secondo anno consecutivo, infatti, grazie ad un protocollo d’intesa raggiunto con l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, si conferma il coinvolgimento da parte di oltre 200 alunni, con il progetto alternanza Scuola-Lavoro, che rappresenta senza dubbio uno dei punti di forza della manifestazione. In ogni edizione, inoltre e si sono toccati temi di grande rilevanza, come il fenomeno del bullismo, della lotta al razzismo e le discriminazioni in generale. Una grande novità del 2018 è l'introduzione del progetto STRATEGY FOR YOUTH, che mira a riportare i giovani al centro del processo decisionale politico. In particolare quello sportivo, in una prospettiva di riflessione comune permanente sulle priorità di attuazione della collaborazione nazionale nel campo delle politiche giovanili in una dimensione europea. L’obiettivo è quello dell’integrazione e l’inclusione sociale, al fine di ridurre il divario tra giovani, istituzioni e responsabili delle politiche nel settore della gioventù e porre solide basi per una reale comunicazione, che consentirebbe la costruzione di politiche concertate per le generazioni che verranno. Al fianco di SPORT IN FAMIGLIA anche FONDAZIONE TELETHON, da sempre impegnata nella ricerca contro le malattie genetiche rare, ROMAIL sezione dell’AIL, Associazione Italiana Contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma Onlus, l’ABIO ROMA, Associazione per il Bambino in Ospedale – Onlus che si occupa di aiutare bambini, adolescenti e famiglie al fine di attenuare i fattori a rischio derivanti dall’ingresso in una struttura ospedaliera, l’ADMO ROMA, Associazione Donatori Midollo Osseo e AISA Sport, Associazione Italiana per la lotta alle Sindromi Atassiche. L'evento si chiuderà il primo maggio.