Roma, il corpo di una donna trovato carbonizzato nel parco all’Eur

Scoperta choc nel parco delle Tre Fontane nel quartiere Eur a Roma. Il cadavere di una donna completamente carbonizzato è stato trovato stamattina intorno alle 7.30 in via Ballarin, all'angolo con via Maroso. A lanciare l'allarme un uomo che faceva jogging e ha visto il cadavere ancora in fiamme. Sul posto la polizia del commissariato di Tor Carbone che indaga sulla vicenda.