Studenti bulli, dopo Lucca ecco Velletri: "Prof ti sciolgo nell'acido"

"Te faccio scioglie in mezzo all'acido, te mando all'ospedale, professore'". E ancora: "La macchina non la vedi più". "Ti faccio c...". È finito all'attenzione della Procura di Velletri un caso di bullismo in classe: vittima, questa volta, una professoressa di un Istituto tecnico del Comune ai Castelli, presa di mira da uno studente che le ha rivolto minacce esplicite, poi condivise sui social perché la scena e' stata ripresa da un cellulare. L'episodio, che risale a un anno fa, è stato oggetto di un'informativa che i carabinieri hanno trasmesso di recente all'ufficio del pubblico ministero.