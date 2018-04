Non solo contro gli autobus. Lunedì sera, intorno alle 23 una delle pietre lanciate dal campo rom di via Gordiani, nella zona di Tor Sapienza, ha colpito una Peugeot 107 a bordo della quale si trovava una famiglia con bambini. A denunciare il fatto sulla pagina Facebook del quartiere un residente: "Una pietra di circa 4x4 cm gli ha centrato il vetro - scrive Giuseppe -. Per fortuna tanta paura ma nessun ferito. Se fosse stato aperto il finestrino?". Sul posto è intervenuta la polizia. Nello stesso insediamento i nomadi aggredirono gli agenti entrati, nella notte di Pasqua, per arrestare un bosniaco di 40 anni accusato di evasione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di beni dello Stato.