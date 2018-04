LastanzadiGreta in concerto a Roma

Giovedì 19 aprile alle 22.15 presso L’Asino che vola (Via Antonio Coppi 12/D, Roma – ingresso gratuito con prenotazione cena) il collettivo musicale torinese Lastanzadigreta, band vincitrice della Targa Tenco 2017 per la Migliore Opera Prima, suonerà dal vivo per presentare il suo disco d’esordio “Creature Selvagge” nella seconda tappa del tour prodotto da Coop CMC. Lastanzadigreta è un collettivo musicale torinese nato nel 2009, che si caratterizza per un approccio personale alla forma-canzone, che ha attirato le attenzioni di molti addetti ai lavori, e per un organico strumentale anomalo, incentrato sul suono della marimba e di vecchi harmonium da trovarobato, bidoni dell’immondizia, strumenti giocattolo, glockenspiel, sintetizzatori, cigar box, mandolini… Nel 2017 il gruppo ha lanciato il “Manifesto della musica bambina”, a sostegno di una nuova canzone italiana per tutti, senza distinzioni di età, cultura o classe. Nel 2016 il gruppo è finalista al premio l’Artista che non c’era, nel 2017 ottiene la targa “Un Certain Regard” a Musicultura e arriva alle finali nel concorso 1MNEXT, per suonare sul palco del Concertone del Primo Maggio. Nel 2017 Creature selvagge, il disco d’esordio di Lastanzadigreta per Sciopero Records, si aggiudica la Targa Tenco per la migliore Opera Prima, scelto da una giuria di oltre 200 critici musicali.