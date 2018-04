Dodicenne scomparso a Roma, appello sui social per ritrovarlo

Un intero quartiere, quello di Appio San Giovanni, si è mobilitato per rintracciare Josh Amigo, un dodicenne di origini filippine scomparso. “Ragazzi vi prego, condivisione massima! - l’appello lanciato sui social - Frequenta la scuola media Carlo Urbani di via Ceneda (classe 2C), abita in via Ivrea. 328 1812796 è il numero della mamma!”