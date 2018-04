Dopo la gaffe su Abebe Bikila la Raggi diserta la Roma Appia Run

Dopo la figuraccia planetaria, rimediata pochi giorni fa, dalla Giunta Raggi che, in occasione della maratona Roma Appia Run - che parte fra poco - aveva resuscitato addirittura Abebe Bikila come partecipante d’onore alla manifestazione pur essendo il vincitore della maratona delle Olimpiadi di Roma del 1960 deceduto nel 1973, la Raggi e la sua Amministrazione inanellano una nuova perla: la fuga dalla kermesse.

Bikila, almeno in cartonato, è presente; Virginia Raggi no e neanche alcun esponente di rilievo dell’Amministrazione 5Stelle.

Secondo alcuni, la vergogna e l’imbarazzo per lo scivolone mediatico hanno spinto il sindaco, Virginia Raggi, ad annunciare la sua assenza dalla manifestazione, accennando agli organizzatori alla possibilità che vi andasse, per conto del Campidoglio, l’assessore allo Sport, Daniele Frongia. Presenza mai ufficialmente confermata.

All’ultimo secondo, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, la Giunta spedisce niente popò di meno che la vice presidente della Commissione Servizi sociali, Cristina Paciocco, che, fortunatamente, si è prestata ad andare. Altrimenti, il Campidoglio avrebbe dovuto ripiegare su qualche altra figura: in pole c’erano uscieri e guardiaportone.