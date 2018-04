A Roma va a fuoco un altro autobus. Rogo all'alba in via di Portonaccio

Ancora un autobus in fiamme. È successo alle 5.10 di questa mattina in via di Portonaccio, all’altezza del deposito dell’Atac, dove un mezzo Jumbo, il 409 in servizio, è andato a fuoco per cause ancora da accertare. L'autista è intervenuto con l'estintore di bordo e contemporaneamente ha chiamato i pompieri che, una volta sul posto, hanno domato il rogo. Nessun passeggero è rimasto ferito o intossicato, mentre l’Azienda ha avviato un'indagine interna per accertare le ragioni dell'incendio.