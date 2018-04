La Capitale del turismo «in nero»

Roma sarà anche la regina indiscussa del turismo italiano ma nella città eterna, ogni anno, un esercito di quasi sei milioni di visitatori entra nel più completo anonimato. Sì perché secondo un’elaborazione condotta da Cst per Assoturismo Confesercenti e presentata ieri in occasione della XXII edizione della Borsa delle 100 città d’arte, nel 2017 la città eterna ha registrato 14,7 milioni di arrivi e 35,6 milioni di pernottamenti turistici, con una crescita del 2,6 per cento sull’anno precedente e per una media di 2,4 notti a visitatore.

Ma tra la maggior parte dei turisti che alloggiano nelle strutture alberghiere e non, autorizzate, un discreto numero sceglie, consapevolmente o forse senza saperlo, bed & breakfast, appartamenti e altro sconosciuti al Comune, agli organi di vigilanza e al fisco. Alla faccia della sicurezza tanto sbandierata e dell'allarme terrorismo che resta alto in Europa. Di queste persone, infatti, non si sa nulla. Non si conosce la loro identità, tantomeno le motivazioni per cui scelgono Roma per un viaggio, se per lavoro, piacere, studio e così via. Se tra questi ci fossero terroristi, spacciatori, malintenzionati di ogni genere nessuno lo saprebbe perché, semplicemente, questi soggetti non vengono registrati come si fa negli alberghi e negli alloggi autorizzati.

Dunque arrivano, vanno in giro, visitano musei, monumenti, mangiano nei ristoranti, fanno shopping nei negozi e ripartono. E chi li ospita guadagna al netto sul numero dei giorni trascorsi nella struttura abusiva senza pagare un euro di tasse. Non è infatti soltanto un problema di sicurezza, che già di per sé desta o dovrebbe destare preoccupazione, è anche un problema economico. Tempo fa Federalberghi Roma aveva calcolato che se il Comune ogni anno incassa circa 120 milioni dalla tassa di soggiorno, almeno 20 milioni li perde per il fatto che i turisti vanno a stare in strutture irregolari...

