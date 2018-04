Rolex per 200 mila euro, 4 chili di hashish, 268 dosi già confezionate di cocaina. Ma anche eroina e decine di migliaia di euro in contanti. Sono il bottino che polizia e carabinieri hanno sequestrato nell'ultimo blitz a Tor Bella Monaca. Il quartiere all'estrema periferia Est della Capitale sembra terra di nessuno. I controlli antispaccio sono all'ordine del giorno. Quello che si è verificato all'alba, però, è stato particolarmente massiccio: 130 agenti in campo, tra polizia e carabinieri, alla ricerca di armi e droga.

Squadra mobile, dei cinofili e polizia scientifica della questura di Roma, il reparto prevenzione crimine del Lazio, il reparto mobile e, i carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Frascati, della compagnia di Frascati, della stazione di Tor Bella Monaca e delle unità cinofile del nucleo di Ponte Galeria.

Con la collaborazione dei Vigili del Fuoco, sono stati controllati diversi appartamenti, cantine e garage, in via dell’Archeologia, in via Carlo Labruzzi, in via Amerigo Aspertini e Largo Ferruccio Mengaroni: undici sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sei persone denunciate per ricettazione, quattro chili di hashish, 356 grammi in polvere e 268 dosi già confezionate di cocaina, 80 grammi di eroina, 13 mila euro sequestrati, 15 orologi Rolex di "dubbia provenienza" - fanno sapere gli agenti - sequestrati, 10 persone denunciate per furto di energia elettrica.

L’attività di controllo si inserisce in una costante azione di contrasto, già operata dalla polizia e dai carabinieri, sotto la direzione della direzione distrettuale antimafia, alle attività illecite nel territoriale, caratterizzato da un crescendo di attività criminali e di gravi delitti riconducibili a conflittualità e a regolamenti di conti per la 'conquista' di piazze di smercio della droga, per affermare o rimarcare l’egemonia di un gruppo su un altro.