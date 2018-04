A Roma è l'ora della Formula E, ecco come cambia la viabilità

Garantire la sicurezza in vista della Formula E, che si disputerà sabato nel quartiere Eur, è stata prevista una «green zone», divisa in 4 aree, alla quale si potrà accedere solo dopo aver superato i controlli presso i varchi di accesso. Queste le strade che delimiteranno la "green zone": via della Tecnica - viale Umberto Tupini - viale Romolo Murri - via di Val Fiorita - via del Pattinaggio - via dell’Atletica - rampa di via del Tintoretto - via delle Tre Fontane - via dell’Artigianato - via dell’Arte - via della Musica - via della Scultura - via Rembrandt - via dell’Architettura - largo Edmondo Bernacca - via del Poggio Laurentino - via dell’Arte - via dell’Aeronautica - via delle Montagne Rocciose - viale Africa - via del Caucaso - viale dell’Umanesimo - piazza Nervi - largo del Ciclismo - via del Ciclismo - via della Tecnica.

Dalle 20.30 del 12 alle 5.30 del 16 aprile è previsto il divieto di circolazione nell'area del circuito e la chiusura di via Cristoforo Colombo, tra via Laurentina e via dell'Oceano Atlantico. Nella prima mattinata di venerdì verranno chiusi, in ambo i sensi di marcia, gli svincoli del Gra da e per via Cristoforo Colombo. Messaggi informativi verranno diffusi sui pannelli del G.R.A. e su pannelli mobili installati sulla via Pontina nei pressi della Capitale.

Non saranno presenti aree di parcheggio e pertanto, per raggiungere la zona, si consiglia di preferire l’utilizzo dei mezzi pubblici di superficie e la metropolitana, che saranno rafforzati nella circostanza. L’evento sarà diffuso dalle reti Mediaset. La questura segnala inoltre che non sarà possibile entrare nel circuito né partecipare all'evento senza l’apposito biglietto, né sarà possibile acquistare biglietti sul posto il giorno dell’evento. Chiunque abbia acquistato un biglietto per le tribune o ottenuto un titolo di accesso gratuito, dovrà verificare sul biglietto stesso la porta d’ingresso dalla quale accedere all'evento.