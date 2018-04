Roma dedicherà una via a Fabrizio Frizzi all'Aventino. L’Assemblea Capitolina nel corso della seduta di oggi ha votato all’unanimità una mozione, presentata dal gruppo di Fratelli d’Italia, che impegna la sindaca di Roma Virginia Raggi ad intitolare una via a Fabrizio Frizzi. La possibile zona per individuare una via da intitolare al conduttore è quella dell’Aventino.

«L’approvazione in assemblea capitolina della mozione di Fratelli d’Italia e della lista "Con Giorgia" per intitolare una via a Fabrizio Frizzi all’Aventino è per noi motivo di grande soddisfazione. Grazie alla sua risata inconfondibile Frizzi è entrato nelle case e nei cuori degli italiani. Con riservatezza e costanza ha svolto un’opera di solidarietà verso gli altri. Tutto questo lo rende una figura di alto profilo ed è giusto che Roma, la sua città, lo ricordi in uno dei suoi luoghi più belli, all’ombra del giardino degli aranci». Lo scrive su facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni