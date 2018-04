Roma, settantenne cade dal quinto piano per pulire la veranda

Settantenne cade dal quinto piano mentre pulisce la veranda. E' successo oggi a Roma in via Carlo Pascal, in zona Baldo degli Ubaldi. La donna è precipitata finendo sulla tettoia del primo piano. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma. I pomperi hanno raggiunto la signora a mezzo scala italiana, sono riusciti a metterla sulla barella e a consegnarla all'ambulanza del 118. L'anziana trasportata in ospedale in codice rosso.