A via Gaetano Fuggetta ennesima voragine, chiusa la strada

Ennesima voragine a via Fuggetta, chiusa la strada dai vigili del fuoco. Sopralluogo dei pompieri del comando di Roma ieri pomeriggio nella zona di Villa Bonelli, che hanno chiuso la strada a senso unico per l'uscita dal quartiere. Il pericoloso avvallamento, con l'asfalto rialzato e disconnesso, che nasconde l'insidia di un pericolo invisibile al di sotto, è stato segnalato dalla farmacia Adrower. "Via Gaetano Fuggetta chiusa per l’ennesima volta e non mi pare una gratificazione per i residenti - dice Marco Palma, vicepresidente del Consiglio del Municipio XI che ha immediatamente attivato la polizia locale e l'ufficio tecnico - Da tempo chiedo interventi mirati, abbiamo incontrato Acea in commissione controllo e garanzia lo scorso lunedì, ho chiesto anche che le due linee ATAC 44 e 774 almeno per le fermate Benucci, Montalcini e Fuggetta potessero essere sostituiti fino a largo La Loggia da vetture più piccole anche a beneficio delle stesse sedi stradali, ma nulla. Oggi e per l’ennesima volta paghiamo questa politica dello scaricabarile che finisce in una strada". Il quartiere di Villa Bonelli ha una viabilità che viene messa spesso a rischio da queste voragini . "Da domani la mobilità sarà messa a dura prova - continua Palma - Già in passato c’erano stati tre interventi che avevano provocato attese medio lunghe. Dopo la chiusura siamo in attesa dell’Acea che, a quanto pare, non viva giornate brillantissime per la mole di lavoro al quale sono sottoposti almeno per quanto confessato dagli stessi vigili del fuoco".