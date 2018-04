A Roma rami spezzati e metro allagata. Ad Acilia albero si abbatte su auto e ferisce una donna

Il maltempo che ha colpito Roma nelle ultime ore ha creato disagi agli automobilisti e rallentamenti alla circolazione stradale. A causa delle forti raffiche di vento alcuni alberi sono crollati. Si sono registrati disagi sulla via Ostiense, a Marconi, alla Pisana e a Boccea. I vigili del fuoco sono intervenuti anche sul litorale romano. Sulla via del Mare, all’altezza di Acilia, un albero ha colpito un’auto e la donna a bordo è rimasta ferita in modo lieve. A Ostia un albero si è adagiato sulla facciata di un edificio danneggiando un balcone.