Questa mattina, alle 9.40, i vigili del fuoco sono intervenuti in Piazza Santa Maria della Pietà per un incidente tra un autobus, la linea ATAC 990, e un motorino Honda Scarabeo. La ragazza che era in sella, una italiana di 25 anni, è scivolata nell’impatto sotto al bus. Liberata dai pompieri con un Kit di cuscini pneumatici da sollevamento e il cric idraulico, è stata consegnata al personale medico del 118 e trasportata all'Ospedale San Filippo Neri in codice giallo.