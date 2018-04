Incendio in un b&b. I carabinieri salvano un ragazzo intrappolato dalle fiamme

Questa mattina verso le 6 a Trevignano Romano, via delle Ginestre 6, per causa accidentale, probabilmente per delle candele lasciate accese si è sviluppato un incendio nella veranda di un B&B. I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Bracciano sono stati informati dalla titolare della struttura riuscita a fuggire alle fiamme che all'interno dell'abitazione era ancora presente il figlio 15enne che non riusciva ad uscire perché il fuoco bloccava l'ingresso dell'abitazione.

I carabinieri sono intervenuti senza attendere l'arrivo dei vigili del fuoco, hanno rimosso una bombola di gas e hanno portato in salvo il ragazzo forzando una finestra. Le fiamme hanno completamente distrutto lo stabile principale ma non hanno intaccato i due appartamenti adiacenti, al cui interno c'erano due ospiti. Madre e figlio sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Bracciano e non sono in pericolo di vita. Anche i carabinieri sono stati curati dai medici in seguito alle esalazioni di fumo e a lievi escoriazioni.