I siti soggetti a fenomeni franosi nel territorio del Comune di Roma sono 383. È quanto emerge dal primo rapporto Roma Capitale curato dall'Autorità di Distretto idrografico dell'Italia Centrale, il nuovo ente che ha accorpato anche l'ex Autorità del Tevere, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile nazionale, l'Ispra e la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche #italiasicura. Tra le altre sono particolarmente a rischio per fenomeni più recenti le zone della collina di Monte Mario, viale Tiziano, Monteverde vecchio e Balduina.

Per il piano contro i rischi idrogeologici di Roma serve un miliardo e 40 milioni di euro di investimenti in dieci anni. Un piano decennale che, per essere attuato con tempi dettati dall'emergenza, ha bisogno della massima e permanente collaborazione istituzionale, dal Governo alla Regione, dal Campidoglio ai Municipi. Quello presentato oggi, secondo i promotori, è un piano in grado di mitigare i rischi che incombono oggi su circa 250.000 romani, una quota di popolazione che fa di Roma la capitale europea con il maggior numero di abitanti, beni culturali, attività economiche, infrastrutture, servizi in aree alluvionabili.