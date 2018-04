Manifesto contro l'aborto, a Roma esplode la polemica: "Va rimosso"

Un maxi manifesto con l'immagine di un embrione e il monito anti abortista: "Sei qui perché tua mamma non ti ha abortito". È il poster dell'associazione ProVita affisso sulla facciata di un palazzo in via Gregorio VII a Roma che ha scatenato polemiche sui social e anche prese di posizioni politiche come quella delle consigliere dem del Campidoglio che hanno chiesto alla sindaca Virginia Raggi l'immediata rimozione e quella della senatrice Pd Monica Cirinnà che, invece, su Twitter ha lanciato l'hashtag #rimozionesubito. Se non interverranno i tecnici del Comune resterà lì fino al 15 aprile