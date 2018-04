Scontro tra auto, strada chiusa per due ore

Incidente stradale sulla via Flaminia. È accaduto intorno alle 12 di ieri al chilometro 15 nei pressi del cimitero di Prima Porta. A scontrarsi sono stati una Renault Clio e una Ford Fiesta. A quanto si è appreso, uno dei due conducenti è stato soccorso e portato in codice rosso al policlinico Gemelli. Sul posto sono intervenuti gli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale. Durate i soccorsi e i rilievi, un tratto della strada è stato chiuso in entrambe le carreggiate con conseguenti code e disagi per circa due ore. Via Flaminia è poi stata riaperta con traffico rallentato e code però fra via Cornalba e via della Villa di Livia.