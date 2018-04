Zingaretti completa la squadra: Di Berardino assessore al Lavoro

Si completa la giunta regionale di Nicola Zingaretti. Anche l'ultimo tassello, quello spettante a Liberi e Uguali, va finalmente a posto. Claudio Di Berardino è infatti il nuovo assessore al Lavoro e alla Difesa dei Diritti. «Considerando il contributo di Liberi e Uguali alla campagna elettorale e preso atto della dialettica ancora aperta per un contributo possibile alla squadra di governo della Regione, credo vada fatto un passo in avanti - spiega il governatore del Lazio Zingaretti - Nel rispetto delle prerogative proprie del Presidente, e per garantire la piena operatività al governo della Regione, ho deciso quindi di nominare Claudio Di Berardino nuovo assessore regionale con deleghe al Lavoro e alla Difesa dei diritti. Sono convinto che la storia, l’autorevolezza e la forte personalità di Claudio garantirà un eccellente lavoro e favorirà il rilancio di uno spirito unitario dell’alleanza e della Giunta». Soddisfazione viene espressa dal capogruppo di LeU Daniele Ognibene. «Claudio Di Berardino è l’assessore in cui si può riconoscere tutta la sinistra, figura autorevole, di garanzia, di grande esperienza in un settore cruciale per la Regione Lazio - dice Ognibene - La sinistra ha la necessità di ricostruire un proprio percorso partendo dalle esigenze dei cittadini che vedono nel mondo del lavoro l’elemento fondamentale del vivere quotidiano. La nostra attività politica ci dovrà vedere impegnati a tornare tra la gente ascoldandone le esigenze e i loro bisogni. Claudio Di Berardino potrà aiutarci in questo difficile percorso grazie alla sua sensibilità e alla sua esperienza. Nicola Zingaretti con questa scelta ha aperto un percorso positivo che ci fa guardare con ottimismo al futuro della Sinistra e del Centrosinistra sia nella Regione Lazio che nell’Italia intera». Auguri di buon lavoro all'ex segretario regionale della Cgil arrivano anche dal vicepresidente della Regione Lazio Massimiliano Smeriglio, dal capogruppo della lista civica Marta Bonafoni, dal senatore del Pd Bruno Astorre e dal parlamentare dio LeU Stefano Fassina. In bocca al lupo a Di Berardino anche da parte della Cgil e della Uil.