In Regione liti per le poltrone ma tornano 260 vitalizi d’oro

La nuova legislatura della Regione Lazio, l’undicesima, parte nel segno dell’abolizione dei vitalizi. Nel suo intervento in Aula, il neorieletto presidente del Consiglio regionale Daniele Leodori sottolinea l’importanza di affrontare il tema degli assegni erogati agli ex consiglieri regionali. Parole in linea con i provvedimenti adottati nel la scorsa legislatura, ma ancora più importanti oggi con il centrosinistra «anatra zoppa» costretto a cercare convergenze in Aula per trovare i numeriche blindino di volta in volta la maggioranza. In questo senso, il tema dei vitalizi può essere letto come un messaggio al MoVimento 5 Stelle, da sempre molto sensibile con l’argomento...

