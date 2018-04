Voleva essere ricoverato a tutti i costi. Così A.C., romano di 42 anni, ieri mattina ha impugnato un coltello all’interno del policlinico di Tor Vergata minacciando i sanitari per un letto. Gli agenti del commissariato Casilino e Romanina hanno arrestato l'aspirante paziente per furto, resistenza e minacce aggravate.

È stato bloccato con non poca difficoltà dai poliziotti che si trovavano nel pronto soccorso per un altro servizio e che hanno rischiato di essere feriti con la lama.

Il quarantaduenne, la notte prima aveva derubato un paziente che dormiva nel lettino in attesa di essere ricoverato. Gli si è avvicinato approfittando di un momento di tranquillità per portargli via lo smartphone, il portafoglio e altri oggetti che la vittima aveva nel giubbotto.