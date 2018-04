La Pisana dichiara guerra ai vitalizi

Si è aperta ufficialmente oggi con la prima seduta del Consiglio l'undicesima legislatura regionale del Lazio. Daniele Leodori è stato eletto presidente dell'Aula della Pisana. La fumata bianca è arrivata alla terza votazione, a maggioranza, con 29 voti a favore di Leodori, già presidente nella passata consiliatura. Le schede bianche sono state 20 e una nulla. Il risultato del voto è stato accolto da un applauso. «La precedente legislatura ha raggiunto importanti obiettivi, ora saremo sotto osservazione, in una fase delicata per il paese e per la regione», ha detto Leodori rivolgendo un in bocca al lupo ai nuovi consiglieri regionali. Adriano Palozzi di Forza Italia e Devid Porrello del M5S sono stati eletti vicepresidenti del Consiglio regionale del Lazio, rispettivamente con 11 e 15 voti. Ma la votazione certifica la spaccatura in Forza Italia: Palozzi viene eletto a scapito di Giuseppe Simeone, il candidato "ufficiale" del partito indicato agli alleati dal coordinatore regionale Claudio Fazzone. Simeone si ferma a 9 voti. Inevitabili gli strascichi polemici all'interno di FI. Nel corso del suo intervento, il neorieletto presidente del Consiglio regionale Leodori si sofferma sulla necessità di «affrontare di nuovo il tema dei vecchi vitalizi». «Ritengo che sia un percorso, un cammino - dice parlando del taglio dei costi - che debba proseguire non per dare vita a una retorica cura dimagrante, ma perché credo che mettere l’istituzione sul fuso orario dei cittadini debba comprendere in prospettiva anche questo elemento». «In questa direzione - conclude ricordando la fine dei vitalizi votata dalla Pisana 3 anni fa - affrontare nuovamente il tema dei vecchi vitalizi può costituire un ulteriore passo avanti nel percorso virtuoso del Consiglio».