A Roma e nel Lazio un mare di danni

Un possibile danno erariale di oltre tre milioni di euro per l’erosione del litorale di Fregene e dintorni. «Quattrocentomila euro spesi d’urgenza, letteralmente buttati a mare nella scorsa primavera, per un ripascimento d’emergenza di 20.000 metri cubi di sabbia, durato sino alla prima mareggiata di fine agosto 2017. Che vanno aggiunti, ad oggi, ad altri 600mila euro (cifra arrotondata per difetto, ndr), dovendo ripascere almeno altri 20.000 metri cubi per consentire un minimo di agibilità del litorale. Ho segnalato alla Procura regionale per il Lazio che i ritardi, da parte della Regione Lazio e del Comune di Fiumicino, nell’affrontare seriamente il problema dell’erosione hanno causato copiosi danni alla collettività». A parlare è l’avvocato Andrea Sitzia, legale del Comitato «Salviamo la Spiaggia di Fregene», che rende nota a Il Tempo la presentazione di un esposto alla Corte dei Conti per valutare, per l’appunto, la possibilità di danno erariale arrecato dai pubblici amministratori al patrimonio. Un’istanza a firma dei rappresentanti del Comitato «Roma per Fregene», che aderisce al Comitato principale «Salviamo la Spiaggia di Fregene», anche «in qualità di proprietari di seconde case, che in quanto tali vedono lo sperpero dei tributi per l’Imu», spiega Sitzia...

