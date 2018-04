Scontro sulla scuola a Fiumicino. Insegnanti precarie escluse dalle elezioni sindacali

È scontro tra sigle sindacali a Fiumicino. Escluse due candidate precarie rappresentanti delle insegnanti e delle educatrici per le prossime elezioni Rsu (Rappresentanza sindacale unitaria). A renderlo noto, Giancarlo Cosentino della Cisl Fp Roma Capitale e Rieti.

“Altra tegola sulla testa delle precarie insegnanti ed educatrici del Comune di Fiumicino, questa volta grazie ai componenti della Commissione Elettorale, delle prossime Elezioni Rsu di aprile, nominati dalla Fp Cgil, dalla Uil Fpl e dal Csa Regioni e Autonomie Locali”, denuncia Cosentino. “Non era sufficiente – prosegue - l’ostinazione del Sindaco Montino a far espletare l’ennesimo concorso, con la sola riserva al 50% alle precarie interne insegnanti ed educatrici nonostante gli oltre vent’anni di servizio presso l’ente, per ottenere una stabilizzazione che poteva invece essere conseguita direttamente utilizzando le procedure previste dalla Legge di riforma della Pubblica Amministrazione della Ministra Madia dello scorso anno. Ora ci si mettono anche le organizzazioni sindacali, le stesse che stanno appoggiando le scelte politiche dell’amministrazione sull’espletamento dei concorsi pubblici. La triste novità è che un’insegnante ed un’educatrice, entrambe precarie, inserite come candidate nella lista Cisl Fp per le prossime elezioni Rsu, proprio al fine di dar voce ad un precariato che riteniamo umiliato presso il Comune di Fiumicino, sono state ritenute addirittura incandidabili dai solerti componenti della Commissione Elettorale della Fp Cgil, Uil Fpl e Csa. Componenti nominati dalle stesse Federazioni di Roma e Lazio che hanno designato i propri componenti presso l’amministrazione di Roma Capitale, nella quale sia nelle elezioni Rsu del 2015 che in quelle che si svolgeranno a breve, hanno permesso le candidature del personale precario con incarico annuale di scuole ed asili comunali”.

“L’assurdità – rimarca ancora l’esponente della Cisl Fp Roma Capitale e Rieti - sarà quella che a meno di 5 chilometri di distanza, ad Ostia, le precarie con incarico annuale sono candidate alle Rsu, mentre a Fiumicino no. Quindi, un’evidente mancanza di coerenza che va a colpire scientemente, a nostro parere, un settore già in grande sofferenza”. “Possiamo comunque confermare al Sindaco Montino – conclude Cosentino - che continueremo a tutelare i diritti di tutti i lavoratori precari della sua amministrazione con tutte le iniziative che si riterranno necessarie sin dai prossimi giorni, nonostante l’uscita dei calendari delle prove orali del concorso della scuola dell’infanzia. E, alle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Uil Fpl e Csa, che tuteleremo le due colleghe in tutte le sedi giudiziarie, fino alla Corte di Giustizia Europea, se sarà necessario”.