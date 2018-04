Riecco i poster blasfemi. Rocco Siffredi diventa Gesù

Festività cristiana da celebrare e l'ormai immancabile manifesto blasfemo che appare nelle pensiline alle fermate del bus. Questa volta vicino al Vaticano, con le sue ottantamila persone accorse per per assistere alla Santa Messa del Pontefice.

Pasqua con sorpresa per gli abitanti del quartiere Prati, nei pressi di piazza Risorgimento, dove sono apparse due nuove opere di «Love Lucifer» lo street artist che già aveva colpito l' 8 dicembre scorso e poi era riapparso il giorno di Natale.

Anche questa volta le sue stampe sono state affisse all' interno delle bacheche, poi richiuse a chiave, che si trovano alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico.

Protagonista del primo manifesto è un giovane Rocco Siffredi nei panni di Gesù e una scritta che lo accompagna: "Oh my God (Hung)».

Il secondo manifesto di Love Lucifer, affisso alle pensiline Giulio Cesare/Ottaviano e Crescenzio/Risorgimento, con la scritta: «The passion of Christ (50 shades of grey), c' è illustrato Gesù, questa volta adulto, sculacciato da Maria.

Dopo l' intervento della Polizia Locale di Roma Capitale, il personale dell' Azienda dei Trasporti Pubblici Romani, ha rimosso i tre manifesti.

Solo pochi giorni fa, dei manifesti blasfemi erano ap parsi nella zona di San Lorenzo. In quel caso a colpire era stato lo street artist Hogre con i suoi poster corredati da «bestemmie» dei Pastafariani.

Tutto era iniziato il giorno dell' Immacolata, quando in pieno centro erano apparsi tre manifesti «The ejaculate conception (there' s some thing about Mary)», dove era ritratta una donna seminuda e l' hashtag #lovelucifer. Il 25 dicembre il bis con il manifesto e la scritta «The Vaginal Birth (I'm a celebrity ... get me out of here!)», una rivisitazione, tutta sua, della natività da parte dello street artist.