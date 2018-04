Smarrito il bulldog francese di Diego Perotti, l'appello sui social

AAA Cercasi Juanita. Non una cagnolina qualsiasi, ma il bulldog francese di Diego Perotti, il centrocampista della Roma da anni residente in zona Axa insieme alla moglie e al loro bimbo di due anni. "Si è persa in zona Palocco, se qualcuno l'ha vista o sa qualcosa per favore fatemi sapere. Non inviate messaggi inservibili, grazie" l'appello lanciato dallo stesso calciatore attraverso i profili social Instagram e Facebook.

"Se la trovate, inviate una immagine di lei, quelli che inviano un'immagine inutile saranno bloccati perché è una cosa seria. Darò una mia maglietta firmata a chi mi porta il cane" gli altri messaggi pubblicati come storie su Instagram.