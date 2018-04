Zingaretti all’ultima spiaggia. Il mare si mangia il litorale

Dell’erosione della costa laziale se ne parla dalla giunta Polverini. Sono stati fatti incontri, scontri in aula, iniziative varie, interrogazioni, infinite riunioni con i balneari e l’assessore competente, sono stati prodotti fiumi di documentazione. E, dopo anni, è sbucata fuori una parvenza di soluzione temporanea in attesa di un progetto risolutivo. Mentre le spiagge del nostro amato territorio continuano ad arretrare e a far perdere posti di lavoro a chi vive di turismo.

«Per cinque anni ho sollecitato interventi strutturali, il geotubo nasce come esigenza tampone per garantie, nel giro di quattro anni o giù di lì, l’approdo ad un lavoro definitivo. La Regione Lazio ha stanziato i fondi sull’erosione, ora c’è un impegno. Ma in tutta questa vicenda va sottolineata la responsabilità grande del Comune di Fiumicino, in primis, in tutto questo tempo assente (oggi mi fa piacere che Montino se ne occupi in campagna elettorale), e quella poi della Regione, comunque arrivata in...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI