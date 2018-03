Traffico in tilt questa mattina vicino a via del Corso quando verso le 10,30 un mezzo pesante con targa turca ha "bucato" la zona vietata ai tir dal codice stradale nel giorno del venerdì santo. Al momento tutto è tornato alla normalità nel centro della Capitale. Il camion, di colore rosso, è arrivato da via Tomacelli fino quasi a largo Goldoni dove si è fermato e il conducente è sceso, raggiungendo a piedi la pattuglia della polizia che controlla lo svincolo. Dopo gli accertamenti e verificato che l'autista aveva la regolare bolla per scaricare la merce in un locale nei pressi di via del Corso, gli agenti hanno consentito al mezzo di passare per la via, constatato anche il traffico che si era creato nel frattempo. Il mezzo è stato fermato poco più avanti dai carabinieri, nel tratto di via del Corso che va verso piazza del Parlamento.

"In merito alle notizie diffuse circa un presunto "buco" nel sistema di sicurezza della "green zone", si precisa che si è trattato di una normale operazione di polizia nel corso della quale un mezzo pesante non autorizzato è stato fermato dalle pattuglie in servizio e, accertata la buona fede dell’autista, è stato riaccompagnato sull’itinerario corretto - lo precisa la questura di Roma in una nota - La circostanza dimostra la assoluta reattività del dispositivo di sicurezza della "green zone", che non prevede chiusure predefinite ai varchi ma, come più volte chiarito, controlli rigorosi e capillari".