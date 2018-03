Roma, stazione Termini nel caos. Treni cancellati e ritardi

Stazione Termini nel caos. Treni cancellati e ritardi di un'ora. Un guasto all'apparato elettronico che regola la circolazione dei treni ha causato disagi questa mattina alla stazione Termini di Roma attorno alle 10.50. Attorno alle 11.30 i ritardi accumulati erano arrivati a 60 minuti. La situazione però, spiegano da Fs, è in via di miglioramento a partire dalle 12 con la risoluzione del problema. Qualche ritardo permane ancora per i convogli regionali. «Circolazione ancora rallentata - scrive in una nota Ferrovie dello Stato - con ritardi fino a 60 minuti, nel nodo di Roma per un problema tecnico a Roma Termini. Sul posto i tecnici di RFI». Forti i disagi per i pendolari soprattutto sulle linee regionali. Alcuni treni sono stati cancellati.