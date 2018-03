Mentana, ucciso a pugni per un debito. Arrestato un 30enne

Ucciso di botte per un debito di poche centinaia di euro davanti a un bar di via delle Molette a Mentana, alle porte di Roma. La vittima è Mauro Ruggeri, un 54enne della zona, che faceva consegne per una pasticceria. La scorsa notte, all'uscita del bar, si è trovato davanti il suo aggressore. Si tratterebbe di un 30enne della zona con precedenti, fermato con l'accusa di omicidio. Avrebbe colpito Ruggeri con diversi pugni al volto. Cadendo l'uomo ha sbattuto la testa sull'asfalto. All'arrivo dei carabinieri sono scattati i soccorsi ma l'uomo è morto nel pomeriggio di oggi all'ospedale Sant'Andrea.

I carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Monterotondo, coadiuvati dai militari della Stazione di Mentana, hanno poi arrestato un 30enne di Mentana, con precedenti, per l’omicidio di un operaio, 54enne del posto. La vittima aveva da poco consegnato dei prodotti di pasticceria e l’aggressore lo avrebbe atteso all’uscita dell’esercizio commerciale, al fine di contestargli il mancato pagamento di un debito di poche centinaia di euro. A fronte al diniego della vittima, gli avrebbe sferrato alcuni pugni al volto facendolo cadere con la testa a terra. Il 30enne, resosi conto della gravità del gesto, si sarebbe allontanato subito dopo dal luogo dell’evento facendo perdere le proprie tracce. Alcuni avventori del bar, dopo aver notato l’uomo a terra, riverso in una pozza di sangue, hanno contatto il 118, che poi ha trasportato il ferito, in condizioni disperate al Sant’Andrea, ove è deceduto nel tardo pomeriggio. L’arrestato, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Roma Rebibbia a disposizione dell'autorità giudiziaria di Tivoli, mentre i carabinieri continuano le indagini, al fine di appurare il coinvolgimento di altre persone.