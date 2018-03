La Raggi esulta: "Ecco la macchina tappabuche in azione"

"Dopo l'eccezionale ondata di maltempo stiamo lavorando senza sosta per riparare le strade della nostra città. E per farlo più velocemente abbiamo messo in funzione la macchina Tappabuche". Lo scrive la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Facebook, postando un video del veicolo: "In questi giorni la vedrete in giro per Roma. È perfetta per riparare le buche piccole e profonde che si sono create a causa del ghiaccio che ha spaccato l'asfalto. Parallelamente prosegue l'operazione #StradeNuove per il rifacimento integrale di lunghi tratti delle principali arterie cittadine con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Tra le ultime vie su cui sono stati eseguiti lavori via di Ponte Salario, via del Foro Italico, circonvallazione Nomentana, piazza di Porta Capena, via Casal di Marmo, via Appia Nuova, viale Jonio, viale Ugo Ojetti e via Tuscolana".

Abbiamo messo in funzione la macchina Tappabuche: perfetta per riparare buche piccole e profonde. Ricrea rapidamente i vari strati, binder e tappeto d’asfalto. Uno strumento in più per garantire il pronto intervento a tutela della sicurezza dei cittadini: https://t.co/tLig7plM7R pic.twitter.com/gyupNW6jeV — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 30 marzo 2018

Spot che non è piaciuto a Forza Italia: "Ieri l'annuncio della nuova raccolta rifiuti differenziata tecnologica in alcune zone della città, quando il resto di Roma rimane una discarica a cielo aperto, oggi la comunicazione che un nuovo strumento, una macchina 'tappabuche' è in giro per le strade della capitale per rattoppare le innumerevoli voragini presenti ovunque - afferma Davide Bordoni, coordinatore e capogruppo al Campidoglio di FI - Purtroppo per quanto riguarda la nostra città, ad oggi non esiste una programmazione degli interventi da eseguire, non c'è una valutazione dello stato generale delle strade, la manutenzione viene effettuata solo sull'emergenza, le gare per la grande viabilità sono state bandite da tempo ma non giungono a conclusione a causa dei problemi interni all'amministrazione". "La beffa e il paradosso è che la drammatica situazione della viabilità romana è stata anche presa come esempio negativo, modello da non seguire dalla giunta grillina di Livorno che ha postato su Facebook la foto di una strada di Roma come pubblicità anti buche'', conclude Bordoni.