Fiumicino, pescatore scivola in mare dopo un'onda e muore

Un pescatore italiano di 83 anni è stato ripescato in mare dai vigili del fuoco. È successo stamattina alle 10.15 a Fiumicino, nello specchio d’acqua all’altezza del civico 470 di via del Faro. L’anziano era scivolato a causa di un’onda improvvisa, ma il mare agitato non gli ha dato scampo. I sommozzatori, che lo hanno recuperato ormai senza vita sotto i frangiflutti, lo hanno portato con una barella fino alla banchina, dove è stato poi affidato all'autorità competente sul posto.