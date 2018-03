Roma, assalto con bomba al supermercato Pim di Malafede

Per far esplodere la cassa continua e portarsi via i soldi all'interno, hanno messo un esplosivo talmente potente da far scoppiare un incendio che ha danneggiato i locali e mettere in fuga i dipendenti già al lavoro per preparare l'apertura, ma non abbastanza da raggiungere l'obiettivo bottino. Banditi inesperti quelli che all'alba di oggi, poco dopo le 5, hanno tentato il colpo al supermercato Pim di via Massimo Troisi, a Malafede. Le persone all'interno sono riuscite a mettersi in salvo uscendo dal retro che da su una via laterale. Paura tra i residenti del quartiere, svegliati dal boato. Sul posto per i rilievi gli uomini della Scientifica. Dai filmati delle telecamere di videosorveglianza all'esterno la speranza di identificare i malviventi.