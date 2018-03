In VIII Municipio Ciaccheri pronto alla sfida con Foschi

Sale la febbre elettorale in VIII Municipio, dove è attesa la data ufficiale per il rinnovo del minisindaco e del parlamentino della Garbatella. Le elezioni, anche per quanto riguarda il III Municipio, si svolgeranno, secondo indicazione del prefetto in una data compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. Ed è proprio nell'ex parlamentino caduto dopo neanche un anno di governo a 5 Stelle, che la sinistra, storicamente alla guida del Municipio, è in campo da diversi mesi con Amedeo Ciaccheri il quale, battendo tutti sul tempo, presenterà martedì prossimo i primi cinque punti programmatici per il territorio. Una solitudine, quella di Ciaccheri, destinata comunque a finire presto. Nella sonnolenza degli altri schieramenti, centrodestra e 5 Stelle in primis, infatti, si è avuto un cenno di risveglio da parte del Pd, pronto a schierare un "pezzo da novanta" come Enzo Foschi, veterano proprio della Garbatella. I due si confronteranno nell'indizione delle primarie, richieste a gran voce, e che si potrebbero tenere già il 22 aprile. Non solo VIII Municipio però, al voto infatti si tornerà anche a Montesacro. In III Municipio infatti la maggioranza grillina ha sfiduciato la presidente Roberta Capoccioni che, a sopresa, potrebbe persino ricandidarsi. E se in VIII la partita del centrosinistra, salvo spaccature, è praticamente vinta al tavolo, in III Municipio, invece, è il centrodestra che potrebbe giocarsi delle carte utili alla "ripresa" del parlamentino. Ma tutto tace.