"Test universitari alla Fiera di Roma, l'ambulanza c'era"

Riceviamo e pubblichiamo la replica di Pietro Piccinetti, Amministratore Unico di Fiera Roma, all'articolo "Fiera di Roma, caos dopo i test di medicina per la Cattolica. In 10 mila all'assalto del treno":

"Nella giornata di ieri Fiera Roma ha ospitato 8163 aspiranti medici, che hanno affrontato il test per frequentare il corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. La prova, come stabilito dall’Ateneo, si è svolta simultaneamente per tutti i candidati, determinando all’ora di ingresso e a quella di uscita un massiccio afflusso e deflusso di persone, circa 18mila, considerando che molti ragazzi avevano con sé uno o più accompagnatori.

Come sempre per concorsi ed eventi, abbiamo a tutela dei nostri ospiti attivato un servizio medico con ambulanza dotata di tutte le apparecchiature necessarie al primo soccorso e due medici a bordo. Come da prassi, era presente in Fiera anche un presidio di polizia e, a seguito della Conferenza dei servizi usualmente indetta dal Comune di Roma Capitale, una cospicua presenza di Forze dell’ordine ha presidiato agli orari di entrata e uscita le vie limitrofe al quartiere fieristico.



Per facilitare l’ingente traffico di persone le Ferrovie dello Stato hanno organizzato un servizio prestato da loro personale per agevolare salita e discesa dai treni".