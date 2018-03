Roma, in migliaia ai funerali di Fabrizio Frizzi

Si stanno tenendo dalle 12 alla Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo a Roma i funerali di Fabrizio Frizzi, il celebre conduttore morto a Roma a 60 anni. Ieri più di 10 mila persone hanno fatto visita alla camera ardente allestita nella sede Rai di Viale Mazzini in onore del presentatore, tributo del pubblico al garbo e alla professionalità del conduttore, "uno di famiglia" per tanti italiani. Un lungo applauso è stato tributato dalle migliaia di persone che sono in Piazza del Popolo all'arrivo del feretro all'ingresso della Chiesa degli Artisti.

Accanto all'ingresso della chiesa è stato allestito un maxischermo mobile. Durante la funzione, trasmessa in diretta dal Tg1, anche l'intervento di una commossa Milly Carlucci.