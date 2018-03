Un maestro di scuola materna 25enne, italiano, è stato arrestato a Roma con l'accusa di aver abusato delle sue piccole alunne. I carabinieri del Nucleo Investigativo hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Roma, Clementina Forleo, su richiesta dei pm Francesca Passaniti e Eleonora Fini, coordinate dal procuratore aggiunto Maria Monteleone nei confronti dell'uomo.

Il provvedimento si basa sulle indagini dei carabinieri, a seguito delle denunce presentate da parte di alcuni genitori, preoccupati di quanto raccontavano le bimbe al rientro da scuola. Secondo quanto accertato gli inquirenti il docente, durante lo svolgimento delle lezioni in classe, "induceva le minori, di età compresa tra i 3 e i 5 anni, a subire ripetuti atti di molestie sessuali, approfittando dell'ingenuità e della tenera età delle vittime". I carabinieri di via in Selci hanno portato l'arrestato nel carcere di Regina Coeli, a disposizione dell'autorità giudiziaria.