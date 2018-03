Roma Capitale, ancora guai per la Raggi Si dimette l'assessore al Commercio

Ennesimo addio in Campidoglio. Stavolta a lasciare la giunta grillina targata Virginia Raggi è l'assessore al Commercio e Turismo, Adriano Meloni. Le dimissioni "decise con il sindaco e definitive" erano nell'aria già da qualche tempo. Precisamente da Natale, quando la "riassegnazione" ai Tredicine di parte della Festa della Befana a piazza Navona aveva scatenato un botta e risposta durissimo tra l'assessore e il presidente della Commissione Commercio in Aula Giulio Cesare, Andrea Coia. Probabilmente dunque è stato il "buon senso" pre-elettorale a far slittare l'uscita di Meloni dalla giunta e avviare così l'ottavo rimpasto di governo Raggi in nemmeno due anni. Il "cambio" è atteso, secondo indiscrezioni di Palazzo Senatorio entro la fine del mese, ovvero entro la settimana. Un'altra sorpresa dunque nel travagliato mondo a 5 Stelle che stenta, ancora, a trovare una stabilità necessaria neanche, almeno, per improntare progetti a breve, medio, lungo termine. Per il successore si parla dell’attuale capo segreteria di Meloni Leonardo Costanzo, ma alcuni consiglieri pentastellati chiederebbero una nomina maggiormente gradita alla maggioranza. E chissà se lo stesso Coia non ambisca, oggi più che mai, alla poltrona di assessore.