Colli Portuensi, voragini "cieche" sotto l'asfalto, chiusa via Isacco Newton

Voragini "cieche" dopo le buche a cielo aperto. Per una maxi buca di 30 metri quadrati, larga quanto una stanza, ma coperta dall'asfalto, e quindi molto più insidiosa, è stata appena chiusa, oggi pomeriggio, via Isacco Newton, angolo via Luigi Corti, ai Colli Portuensi, direzione Monteverde. A fare la scoperta sono stati i sondaggi dei vigili del fuoco intervenuti sul posto con due partenze per effettuare verifiche di stabilità. Le verifiche hanno confermato le preoccupazioni dei residenti che avevano dato l'allarme. Arrivati sul posto alle due del pomeriggio, infatti, i vigili del fuoco, dopo i sondaggi richiesti dagli organi competenti, hanno rinvenuto appena sotto il manto stradale le voragini coperte larghe almeno 30 metri quadrati. Per la pericolosità del caso la strada è stata chiusa.