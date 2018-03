Antiterrorismo. Ecco la zona off limits della Capitale

È stata definita nei dettagli la "green zone", l’area all’interno della quale, dalle 19 di giovedì 29 marzo e sino alle 24 del 2 aprile, non saranno ammesse manifestazioni, sarà vietato il trasporto di armi o esplosivi, e non sarà ammessa la circolazione di mezzi pesanti. A comunicarlo la Questura di Roma dopo la riunione operativa per il piano sicurezza. L’area sarà delimitata dalle seguenti vie e piazze: Piazza della Repubblica - via Nazionale - largo Magnanapoli - via IV Novembre - Via dei Fornari - Foro Traiano - Via di S. Alessandrina - Largo Corrado Ricci - Via del Colosseo - Largo Gaetana Agnesi - Via Nicola Salvi - Piazza del Colosseo - Via Celio Vibenna - Via di San Gregorio - Piazza di Porta Capena - Via del Circo Massimo - Via della Greca - Piazza Bocca della Verità - Via del Teatro Marcello - Via del Foro Olitorio n- Lungotevere Pier Leoni - Lungotevere dè Cenci - Lungotevere dei Vallati - Lungotevere dei Tebaldi - Lungotevere dei Sangallo - Ponte P.A.S.A. - Piazza della Rovere - Galleria P.A.S.A. - Largo di Porta Cavalleggeri - Piazza del Sant’Uffizio - Via Paolo VI - Largo degli Alicorni - Piazza Pio XII - Largo del Colonnato - Via di Porta Angelica - Piazza del Risorgimento - Via Crescenzio - Piazza Cavour - Via Ulpiano - Ponte Umberto I° - Lungotevere Marzio - Lungotevere in Augusta - via Luisa di Savoia - piazzale Flaminio - via del Muro Torto - piazza del Brasile - via Vittorio Veneto - via Leonida Bissolati - piazza San Bernardo - via Vittorio Emanuele Orlando - piazza della Repubblica.