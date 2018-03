Allarme terrorismo a Roma, "Chi l'ha visto" rintraccia il tunisino: "Non sono un terrorista"

"Non sono un terrorista, non sono latitante, la polizia tunisina mi ha interrogato tutto il giorno. Denuncio tutti!". La trasmissione di Rai3, "Chi l'ha Visto?" ha rintracciato in Tunisia Atef Mathlouthi, segnalato da una lettera anonima all'ambasciata italiana. Da lettera anonima, recapitata all'ambasciata italiana a Tunisi, era emersa la sua intenzione di compiere atti di terrorismo nel nostro Paese. Le ricerche si sono estese da Roma anche ad altre città italiane. Gli obiettivi di un eventuale attacco jihadista architettato da Atef Mathlouthi, da quanto si è saputo, sarebbero stati bar, siti turistici, centri commerciali, bus e linee della metropolitana della Capitale. Dopo l'allerta, è scattato immediatamente il dispositivo di sicurezza e tutte le forze dell'ordine sono impegnate nelle operazioni di prevenzione antiterrorismo.