Vento forte e incuria, a Roma piovono alberi

Poteva finire in tragedia. Come un mantra questa affermazione riecheggia da mesi fra i residenti di ogni zona e quartiere delle Capitale. Infatti, nonostante le tante segnalazioni e denunce agli organi competenti,ogni giorno i romani si ritrovano vittime di repentini e pericolosi crolli di rami e alberi che, a causa delle condizioni meteo avverse, ma soprattutto della tardiva potatura e ricognizione delle criticità del verde pubblico, si stanno abbattendo indistintamente su persone, macchine e parchi giochi.

Proprio come è avvenuto nel XII Municipio, dove un grande ramo è crollato su un’altalena del parco giochi di via Mario de Renzi nel quartiere Pisana. In quell’istante – fortunatamente - non c’era nessuno, ma cosa sarebbe accaduto in quel preciso momento, il dondolo fosse stato occupato da un bambino?

«Il ramo abbattutosi sull’altalena dell’area giochi nel XII Municipio, rappresenta l'ennesimo episodio d’incuria e stato di abbandono di un importante quadrante cittadino.È la cartina di tornasole di come il M5S sta gestendo le aree giochi per i più piccoli. Vorremmo sapere come si intendono gestire le tre aree giochi che sono state decretate come aree rosse da Roma Capitale lo scorso gennaio e quindi prossime alla demolizione, tra cui piazza del Trasfigurazione, via Tarra e Piazza Quinto Cecilio – affermano in una nota Giovanni Picone, capogruppo di Fratelli d’Italia nel XII municipio e Marco Giudici,consigliere FdI - Un quadro davvero desolante soprattutto perché riteniamo che i luoghi destinati ai bambini debbano essere manutenute con maggiore celerità e determinazione».

Della stessa idea Lorenzo Russo, presidente del comitato di quartiere Pisana-Vignaccia che da tempo denuncia insieme ai residenti, la precaria situazione delle alberature: «Un grave episodio che poteva finire in tragedia. Abbiamo più volte segnalato l’urgenza d’interventi per evitare avvenimenti di questo tipo. Situazione simili, si sono già verificate a gennaio e luglio dello scorso anno. Per questo abbiamo subito foto-documentato il nuovo e pericoloso accaduto alla vicepresidente per le politiche ambientali, del verde, dei rifiuti, del risanamento ambientale e del decorso urbano, Valeria Allegro. Ancora non ci è arrivata nessuna risposta. Altri rami di albero di pino risultano precari e se non viene organizzata al più presto una potatura, analoghi fatti si ripeteranno».

Solo due giorni fa infatti, una badante italiana di 41 anni, è stata gravemente ferita dalla caduta di 2 alberi nella pineta di via Roma a Guidonia. La vittima che ha riportato un trauma cranico, toracico e agli arti inferiori è stata subito trasportata in elisoccorso dal 118, al Policlinico Umberto I. Ferito, insieme a lei, un ragazzo disabile di 20 anni, trasportato nel più vicino ospedale di Tivoli.Sul posto sono intervenute 2 squadre dei vigili del fuoco che hanno poi rimosso i due pini, uno dei quali aveva colpito la signora nell’auto. Giovedì scorso invece, un altro grosso albero è caduto nel quartiere Parioli, in via Ettore Petrolini, a pochi metri da parco Mario Riva. È precipitato danneggiando 2 auto in sosta: una Mini Cooper e una Fiat 500. Il giorno prima un altro albero era crollato vicino ad un’area cani, in zona Villaggio Olimpico, in via Stati Uniti d'America.