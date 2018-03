A Guidonia albero di 20 metri crolla su un'auto, grave una donna

Una donna di 41 anni è rimasta gravemente ferita dopo che un albero, alto circa 20 metri, a causa del forte vento si è abbattuto sulla sua macchina a Guidonia, in provincia di Roma. La 41enne, una badante italiana, è stata trasportata in elisoccorso dal 118 in gravi condizioni all'ospedale San Camillo: la donna è arrivata al nosocomio intubata, con trauma cranico, toracico e agli arti inferiori. In auto con lei in quel momento c'era anche un 20enne disabile, che è stato portato all'ospedale di Tivoli con ferite lievi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Guidonia.