I vigili del fuoco di Roma sono al lavoro da un'ora circa in Circonvallazione Appia, per una grande voragine che si è aperta sulla strada, all'altezza del civico 97. Due le auto in bilico, che rischiano di precipitare nella voragine di circa cinque metri e profonda sei. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco e personale Speleo alpino fluviale oltre all'autorità competente.

Ora in circonvallazione Appia mentre lavoravamo per @Night_Tabloid si é aperta una voragine in diretta. #Roma #Nighttabloid @RaiDue pic.twitter.com/KcvHN5Zl9Y — Francisca De Candia (@fransidecandia) 22 marzo 2018

A riprendere l'apertura della voragine in diretta è stata la giornalista Francisca De Candia che ha postato il video sul suo profilo Twitter.