Roma, sfregiata la Madonna dell'Arco di San Callisto a Trastevere

Una tag sulla guancia della Vergine che tiene in braccio il Bambino Gesù. Sfregiata la Madonna dell'Arco di San Callisto a Trastevere, un'icona che si trova tra due finestre della casa più piccola del rione e che nonostante si trovi ad un'altezza di tre metri dalla strada è stata vandalizzata altre volte. La denuncia sabato dalla pagina Facebook Trastevere App. "Ma non rimarremo fermi alla denuncia su Fb, sappiamo e non solo noi , chi è l'autore di questo scempio e di altri crimini su Ponte Cestio e muraglioni del Tevere. A questa gente gli vanno spezzate le mani".

"Condanno il gesto, espressione di ignoranza e mancanza di rispetto verso la cittá e chi la abita» dichiara il vicesindaco di Roma capitale, Luca Bergamo.